Инициатора «молдавского ландромата» обвинили в выводе из России ₽48 млрд
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон заочно обвиняется в России в выводе из страны более 48 млрд руб. в рамках схемы «молдавского ландромата», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
До этого предприниматель был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более 126 млрд руб. через принадлежащий ему банк Moldindconbank.
Его сообщниками были акционер Victoriabank Александр Коркин, один из богатейших бизнесменов Молдавии и экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, а также бизнесмен и политик, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый.
С 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем Moldindconbank, координировал вывод из России средств клиентов под видом валютных операций с российскими банками. В схеме по выводу денег участвовало более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Дело против него передано в Преображенский суд Москвы. В Генпрокуратуре Молдавии отказали российской стороне в экстрадиции Платона.
Плахотнюк и Усатый объявлены в международный розыск, они заочно арестованы.
«Молдавский ландромат» — это схема масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с Плахотнюком. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии. Расследование схемы ведут российские и молдавские правоохранительные органы.
Инициатором «молдавской схемы» МВД считает Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб.
Весной 2021 года Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавского ландромата». Десять лет заключения получила директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон — сестра владельца Moldindconbank Владимира Платона.
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