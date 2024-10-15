Инициатора «молдавского ландромата» обвинили в выводе из России ₽48 млрд

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон заочно обвиняется в России в выводе из страны более 48 млрд руб. в рамках схемы «молдавского ландромата», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

До этого предприниматель был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более 126 млрд руб. через принадлежащий ему банк Moldindconbank.

Его сообщниками были акционер Victoriabank Александр Коркин, один из богатейших бизнесменов Молдавии и экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, а также бизнесмен и политик, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый.

С 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем Moldindconbank, координировал вывод из России средств клиентов под видом валютных операций с российскими банками. В схеме по выводу денег участвовало более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Дело против него передано в Преображенский суд Москвы. В Генпрокуратуре Молдавии отказали российской стороне в экстрадиции Платона.

Плахотнюк и Усатый объявлены в международный розыск, они заочно арестованы.