Одного из главных участников «молдавской прачечной» приговорили к 9 годам

Олега Кузьмина, пошедшего на сделку со следствием, приговорили не только к сроку в колонии строгого режима, но и к конфискации имущества

Тверской районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавской схемы» по выводу денег из России.

Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, «он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов)».

В ходе следствия Кузьмин свою вину признал и заключил досудебное соглашение, обязательства по которому полностью выполнил. Как установило следствие, Кузьмин «действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк».

Российский банк предоставил заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей (более $1 млрд по тогдашнему курсу). Суд также поддержал предложение обвинения конфисковать в пользу государства имущество Кузьмина: 235 тыс. руб. и €1100, ювелирные изделия, два автомобиля и два мотоцикла.