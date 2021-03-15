Одного из главных участников «молдавской прачечной» приговорили к 9 годам
Тверской районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавской схемы» по выводу денег из России.
Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, «он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов)».
В ходе следствия Кузьмин свою вину признал и заключил досудебное соглашение, обязательства по которому полностью выполнил. Как установило следствие, Кузьмин «действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк».
Российский банк предоставил заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей (более $1 млрд по тогдашнему курсу). Суд также поддержал предложение обвинения конфисковать в пользу государства имущество Кузьмина: 235 тыс. руб. и €1100, ювелирные изделия, два автомобиля и два мотоцикла.
Что такое «молдавский ландромат»
В 2014-м и 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» публиковали расследования о «ландромате» — схеме отмывания российских денег через банки Молдавии и Латвии. Журналисты назвали ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов и оценили объем выведенных средств в $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). Финансовая разведка Молдавии оценила объем выведенных средств в похожую сумму, 696 млрд руб., было сказано в отчете Росфинмониторинга из проекта взаимной оценки России экспертами FATF (международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
Бенефициарами «ландромата» OCCRP и «Новая газета» назвали, в частности, владельца — подрядчика РЖД группы компаний «1520» Алексея Крапивина, владельца ИT-группы «Ланит» Георгия Генса и совладельца ИТ-холдинга «Марвел» Сергея Гирдина. «Доказательств участия Сергея Гирдина в каких-либо схемах по отмыванию денег не было; кроме того, мы неоднократно опровергали любую его связь с этим делом», — заявили РБК в компании «Марвел-дистрибуция» после выхода материала.
«Георгий Генс не имел никакого отношения к выводу денег из России по так называемой молдавской схеме. Никаких претензий со стороны уполномоченных органов к нему предъявлено не было. Доказательств по этому делу нет», — сообщили РБК в пресс-службе «Ланита».
Связь бенефициаров «1520» с «ландроматом» проверял Следственный комитет России, который расследует дело о даче руководством группы взяток «полковнику-миллиардеру» Дмитрию Захарченко, писал РБК. Тогда предполагалось, что в интересах совладельцев «1520» из России через молдавские банки было выведено не менее $250 млн, а «процесс сопровождал» бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый.