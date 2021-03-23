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Депутата парламента Молдавии задержали по делу о краже $1 млрд

Денис Уланов
Денис Уланов (Фото: denis.ulanov.9 / Facebook)

В Молдавии на 72 часа задержан депутат от партии «Шор» Денис Уланов, передает NOI.md. Его обвиняют в участии в схеме по отмыванию и выводу из страны крупной суммы денег в рамках схемы «молдавского ландромата», к которой причастны предприниматель Вячеслав Платон и один из богатейших людей страны, политик Владимир Плахотнюк. Как пишет Newsmaker.md, по версии следствия, Уланова подозревают в причастности к краже и отмыванию суммы в размере более $1 млрд.

Накануне вечером Дениса Уланова лишили депутатского иммунитета на заседании парламента, на котором присутствовал генпрокурор Александр Стояногло. По словам главы молдавской генпрокуратуры, Уланов был соучастником преступной группировки Владимира Плахотнюка и Илана Шора, лидера партии «Шор». Ущерб от их действий оценили в €23,8 млн и $12 млн. Эти деньги в 2014 году Плахотнюк и Шор заплатили Вячеславу Платону за 38% акций Victoriabank и ряд других активов. Уланов курировал эти сделки, считает Генпрокуратура.

«Молдавский ландромат» — это схема масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии. Расследование схемы ведут российские и молдавские правоохранительные органы.

Инициатором «молдавской схемы» МВД считает Владимира Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб.

15 марта Тверской районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавского ландромата». 11 марта десять лет заключения получила директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон — сестра владельца Moldindconbank Владимира Платона.
Молдавия Илан Шор Ландромат
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