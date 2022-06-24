Обвинение запросило 20 лет участникам «молдавской схемы» вывода ₽500 млрд

По данным газеты, гособвинение запросило по 20 лет тюрьмы для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева. Другим фигурантам дела о выводе из России около 500 млрд руб. грозят сроки от 16 до 18 лет

Фото: Владислав Шатило / РБК

Гособвинение запросило от 16 до 20 лет тюрьмы фигурантам по делу о выводе около 500 млрд руб. из России по так называемой «молдавской схеме», сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, гособвинитель затребовал по 20 лет колонии строгого режима для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева, 18 лет — юристу Льву Пахомову, а также по 16 лет лишения свободы казначеям Венере Шариповой и Ринату Юсупову. По версии следственного департамента МВД, все подсудимые в составе ОПС (ч. 1 ст. 210 УК) занимались крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств.

Адвокаты подсудимых комментировать запрошенные гособвинителем сроки не стали, заявив, что хотят все-таки дождаться решения суда.

Как уточняет газета, приговор по делу о выводе средств станет одним из доказательств, которое будет использовано против предполагаемых руководителей ОПС Владимира Плахотнюка, Ренато Усатого и Вячеслава Платона, которые в России арестованы заочно для международного розыска. Поскольку добиться их выдачи практически невозможно, рассматривается вариант с заочным осуждением фигурантов в России с последующей передачей их приговоров для исполнения в ту же Молдавию, пишет издание.

Как работала «молдавская схема» Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ laundromat — «прачечная»). Согласно расследованию, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу.

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Инициатором «молдавской схемы» МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона поддерживал молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб. Летом 2020 года ведомство завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили не менее 40,2 млрд руб.

В марте прошлого года суд приговорил к десяти годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон (сестру Владимира Платона) и к девяти годам колонии строгого режима — фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.