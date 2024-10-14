Кадыров рассказал о визите в Саудовскую Аравию
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Саудовскую Аравию. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.
В ходе визита Кадыров встретился с саудовским государственным министром принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Они обсудили социально-экономические вопросы и дальнейшее сотрудничество «в различных сферах».
Кроме того, глава Чечни посетил постпредство России при Организации исламского сотрудничества.
«Мы очень ценим братские отношения, сложившиеся с Саудовской Аравией, которые основаны на глубоком взаимопонимании, уважении культурных традиций и стремлении к совместному развитию», — написал Кадыров.
В сентябре 2024 года Саудовскую Аравию посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он принял участие в совместном министерском заседании Стратегического диалога «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)» и двусторонних встречах.
В июле с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поговорил по телефону российский президент Владимир Путин.
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