Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Они обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. В Кремле рассказали, что в ходе разговора российский президент и саудовский принц отметили важность продолжения «тесной координации» в рамках ОПЕК+ для стабильности на рынке энергоносителей.

Стороны договорились о продолжении контактов «на различных уровнях».

Россия не входит в само объединение ОПЕК, но участвует в расширенном формате ОПЕК+.

Путин и наследный принц Саудовской Аравии регулярно созваниваются друг с другом. В марте они также обсудили координации в рамках ОПЕК+. В декабре 2023 года саудовский принц и российский президент встречались в Эр-Рияде.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщало, что Саудовская Аравия рассматривается как возможное место проведения второго мирного саммита по Украине. Эту страну как потенциальное место организации следующего саммита называл глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии и руководитель швейцарской делегации на первом саммите мира Габриэль Люхингер.