Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
Они обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. В Кремле рассказали, что в ходе разговора российский президент и саудовский принц отметили важность продолжения «тесной координации» в рамках ОПЕК+ для стабильности на рынке энергоносителей.
Стороны договорились о продолжении контактов «на различных уровнях».
Россия не входит в само объединение ОПЕК, но участвует в расширенном формате ОПЕК+.
Путин и наследный принц Саудовской Аравии регулярно созваниваются друг с другом. В марте они также обсудили координации в рамках ОПЕК+. В декабре 2023 года саудовский принц и российский президент встречались в Эр-Рияде.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщало, что Саудовская Аравия рассматривается как возможное место проведения второго мирного саммита по Украине. Эту страну как потенциальное место организации следующего саммита называл глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии и руководитель швейцарской делегации на первом саммите мира Габриэль Люхингер.
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