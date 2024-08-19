Наследный принц Саудовской Аравии решил создать подобие Лувра в Эр-Рияде

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен построить в Эр-Рияде художественную галерею, подобную Лувру. Об этом сообщил профессор кафедры ближневосточных исследований Принстонского университета Бернард Хейкель. Его слова приводит газета The Times.

По словам Хейкеля, саудовский принц сказал ему, что хочет «построить очень большой музей в Эр-Рияде», а «якорным объектом» и приманкой для миллионов туристов станет картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира».

Картина была продана в 2017 году за $450 млн (£360 млн). То, что владельцем полотна стал именно Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, официально не подтверждали. The Daily Mail писала, что купил картину Бадер Бин Абдулла Бин Мохаммед Бин Фаран аль Сауд, который занимает пост министра культуры Саудовской Аравии. По данным газеты, принц использовал его в качестве доверенного лица для покупки.

Картина несколько лет хранится в хранилище в Женеве, отмечает The Times. «По сути, он [принц] ждет, пока музей будет достроен, а затем [картина] будет висеть в музее», — рассказал Хейкель.