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Лавров прибыл в Саудовскую Аравию

Сергей Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд с визитом вечером в воскресенье, 8 сентября, передает корреспондент РБК.

Глава российского дипломатического ведомства примет участие в совместном министерском заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), запланированы двусторонние встречи.

ССАГПЗ был учрежден 25 мая 1981 года как платформа для взаимодействия государств региона по социально-экономическим и социальным вопросам. В ССАГПЗ помимо Саудовской Аравии входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. Штаб-квартира организации расположена в Эр-Рияде.

В июне глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд посетил Нижний Новгород для участия в мероприятиях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС, куда Эр-Рияд вошел в январе 2024 года. В июле состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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