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Операция Израиля в Ливане ,  
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Остин заявил о беспокойстве из-за обстрела ЦАХАЛ миротворцев ООН в Ливане

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Операция Израиля в Ливане

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что обеспокоен сообщениями об обстреле израильскими военными позиций миротворец ООН в Ливане. Об этом говорится в отчете о разговоре министров, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

«Министр решительно подчеркнул важность обеспечения охраны Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и ливанских вооруженных сил и заявил о необходимости как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическим действиям», — следует из сообщения.

11 октября ВСООНЛ сообщили, что танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстрелял наблюдательную вышку их штаб-квартиры в городе Накура на юге Ливана. В результате двое миротворцев были ранены, их госпитализировали.

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Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла». Этому предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков в Ливане, удары по Бейруту и югу страны.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ударила по центральному штабу «Хезболлы», в результате чего погиб лидер группировки Хасан Насралла. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в приграничных районах Ливана.

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Ллойд Остин Пентагон США Израиль ЦАХАЛ Ливан ООН миротворцы обстрел
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