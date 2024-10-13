Остин заявил о беспокойстве из-за обстрела ЦАХАЛ миротворцев ООН в Ливане

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что обеспокоен сообщениями об обстреле израильскими военными позиций миротворец ООН в Ливане. Об этом говорится в отчете о разговоре министров, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

«Министр решительно подчеркнул важность обеспечения охраны Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и ливанских вооруженных сил и заявил о необходимости как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическим действиям», — следует из сообщения.

11 октября ВСООНЛ сообщили, что танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстрелял наблюдательную вышку их штаб-квартиры в городе Накура на юге Ливана. В результате двое миротворцев были ранены, их госпитализировали.

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла». Этому предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков в Ливане, удары по Бейруту и югу страны.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ударила по центральному штабу «Хезболлы», в результате чего погиб лидер группировки Хасан Насралла. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в приграничных районах Ливана.