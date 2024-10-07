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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль вновь расширил зону проведения наземной операции в Ливане

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Операция Израиля в Ливане
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной еще один приморский участок у границы с Ливаном, сообщила армейская пресс-служба.

«После оценки ситуации районы Рош-ха-Никра, Шломи, Ханита и Араб-эль-Арамше на севере Израиля будут объявлены закрытыми военными зонами с 22:00 сегодняшнего дня [совпадает с московским]», — говорится в публикации. Рош-ха-Никра расположен недалеко от побережья Средиземного моря, остальные — восточнее него.

Это четвертый участок на границе с Ливаном, который закрывает израильская армия. О создании первой закрытой военной зоны ЦАХАЛ объявила 1 октября, за несколько часов до начала наземной операции в Ливане.

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Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Ей предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации ряда военачальников группировки, а 27 сентября при ударе по центральному штабу «Хезболлы» был убит лидер боевиков Хасан Насралла.

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