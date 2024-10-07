Израиль вновь расширил зону проведения наземной операции в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной еще один приморский участок у границы с Ливаном, сообщила армейская пресс-служба.
«После оценки ситуации районы Рош-ха-Никра, Шломи, Ханита и Араб-эль-Арамше на севере Израиля будут объявлены закрытыми военными зонами с 22:00 сегодняшнего дня [совпадает с московским]», — говорится в публикации. Рош-ха-Никра расположен недалеко от побережья Средиземного моря, остальные — восточнее него.
Это четвертый участок на границе с Ливаном, который закрывает израильская армия. О создании первой закрытой военной зоны ЦАХАЛ объявила 1 октября, за несколько часов до начала наземной операции в Ливане.
Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Ей предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.
В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации ряда военачальников группировки, а 27 сентября при ударе по центральному штабу «Хезболлы» был убит лидер боевиков Хасан Насралла.
Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым
Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды
Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
ВГТРК подверглась хакерской атаке
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов