Кадыров показал кадры построения «Ахмата» с участием сына в Ахмат-Юрте
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео построения спецподразделения специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» в селе Ахмат-Юрт с участием своего сына Адама.
«Начальник службы безопасности Главы ЧР Адам Кадыров провел построение личного состава курируемого им специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» <...> в Ахмат-Юрте», — написал он.
По поручению отца Адам Кадыров вручил орден Ахмата Кадырова — высшую награду Чечни — командиру подразделения Тимуру Эдилову. Он также передал личному составу служебные автомобили и поощрил некоторых отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра.
Адаму Кадырову 16 лет. В начале октября он был внесен в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского региона. В должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни он вступил в ноябре 2023 года.
С апреля этого года он также является куратором Российского университета спецназа.
До назначения на должности, в августе 2023 года, Кадыров-младший избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни после этого назвал своего сына «героем всех мусульман». Адама Кадырова также начали награждать различными орденами, в частности, он получил орден имени Ахмата Кадырова.
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