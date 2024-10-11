Премьер Грузии анонсировал очередную попытку импичмента Зурабишвили

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Вопрос об импичменте президенту Грузии Саломе Зурабишвили поднимут в конце года, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит телеканал 1tv.

«Институт президента — независимый конституционный институт, и мы всегда следуем правилам. К сожалению, им не следуют силы, которые мы называем партией глобальной войны», — сказал Кобахидзе. Он уточнил, что представители «партии» под словами о «независимости» имеют в виду зависимость от них, и в Грузии они также пытались получить влияние.

«Из-за слабости Саломе Зурабишвили им удалось все это сделать очень легко. Это также имеет конкретные материальные выгоды. Я имею в виду не деньги, а материальные блага, о которых, как придет время, можно будет говорить смелее», — отметил премьер-министр.

В этой связи правительство инициирует процедуру импичмента и после того, как правящая партия «Грузинская мечта» получит 100 мандатов в парламенте в конце ноября — начале декабря, голосование будет запущено, уточнил Кобахидзе.

Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года, 26 октября состоятся выборы президента. Зурабишвили заявила, что готова идти на второй срок, если оппозиция победит на парламентских выборах и представит ее кандидатуру.

В случае если процедуру импичмента удастся провести, президент покинет свой пост всего на месяц раньше. Состав парламента обновится после выборов 26 октября 2024 года.

«Грузинская мечта» неоднократно пыталась провести процедуру импичмента в отношении Зурабишвили. Осенью 2023 года партия запустила процедуру, и, если Конституционный суд подтвердит, что президент нарушила Основной закон, вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Для импичмента решение должны поддержать минимум 100 из 150 депутатов. В 2023 году суд постановил, что Зурабишвили нарушила закон, но импичмент не состоялся, поскольку его поддержали лишь 86 депутатов.