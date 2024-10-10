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Политика ,  
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Феминистку Маршенкулову и блогера Джумабоя внесли в список экстремистов

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Залина Маршенкулова (Фото: mayachok_antihrista / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Росфинмониторинг внес в реестр людей и организаций, подозреваемых в причастности к экстремизму и терроризму, активистку Залину Маршенкулову (признана в России иноагентом) и блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоду (Джумабоя), следует из информации на сайте ведомства.

Так, в карточках значатся Маршенкулова Залина Хамидовна, родившаяся 5 июня 1986 года в городе Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики, и Раджабзода Салмон Джумабой, родившийся 22 октября 2000 года в городе Пенджикент Республики Таджикистан.

Против Джумабоя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса за публикацию в интернете постановочных видео, где он высмеивал девушек со славянской внешностью. Джумабой находится под домашним арестом. Телеграм-канал Shot писал, что в одном из его роликов звучали такие фразы, как «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал». Блогер утверждал, что на видео не его голос.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Маршенкулову заочно обвиняют в оправдании терроризма. По версии Следственного комитета, не позднее 3 марта 2023 года активистка разместила в своем телеграм-канале «ряд публикаций об оправдании терроризма». В отношении нее завели уголовное дело по признакам публичного оправдания в интернете террористической деятельности — ч. 2 ст. 205.2 УК. Маршенкулова в 2019 году попала в скандал из-за рекламы Reebok, опубликовавшей фотографию феминистки с подписью: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Уголовное дело Маршенкулова прокомментировала словами «абсолютный сюр и беспредел». С 2022 года она не проживает в России.

Кроме них реестр пополнили участники запрещенного в России полка «Азов» Максим Божко и Виктор Карась.

Попавшим в этот список запрещено контактировать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов и возмещения ущерба.

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Росфинмониторинг Залина Маршенкулова блогеры Таджикистан реестр
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