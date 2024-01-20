Блогера Джумабоя отправили под домашний арест за слова о русских девушках
Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоды (Джумабоя) за оскорбления в сторону девушек славянской внешности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее суд отказал в аресте блогера. Спустя несколько дней Мосгорсуд отменил это постановление и отправил дело на новое рассмотрение.
Блогера задержали 7 января. По данным следствия, Джумабой публиковал в интернете постановочные видео, где высмеивал девушек со славянской внешностью. Телеграм-канал SHOT писал, что в одном из его роликов звучали такие фразы, как «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал». Блогер утверждал, что на видео не его голос.
Против Джумабоя завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.
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