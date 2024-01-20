 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Блогера Джумабоя отправили под домашний арест за слова о русских девушках

Суд отправил блогера Джумабоя под домашний арест за слова о русских девушках

Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоды (Джумабоя) за оскорбления в сторону девушек славянской внешности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее суд отказал в аресте блогера. Спустя несколько дней Мосгорсуд отменил это постановление и отправил дело на новое рассмотрение.

Блогера задержали 7 января. По данным следствия, Джумабой публиковал в интернете постановочные видео, где высмеивал девушек со славянской внешностью. Телеграм-канал SHOT писал, что в одном из его роликов звучали такие фразы, как «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал». Блогер утверждал, что на видео не его голос.

В Москве задержали блогера Джумабоя за слова о русских девушках
Общество


Против Джумабоя завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Теги
блогеры Таджикистан Москва разжигание розни
Материалы по теме
Мосгорсуд посчитал неправильным отказ арестовать блогера Джумабоя
Общество
Суд отказался арестовать блогера Джумабоя за слова о русских девушках
Общество
В Москве задержали блогера Джумабоя за слова о русских девушках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Блогера Джумабоя отправили под домашний арест за слова о русских девушках Общество, 03:01
Зеленский счел опасной идею Трампа закончить конфликт на Украине за сутки Политика, 02:41
Министр Линднер: «Германия — не больной человек Европы, ей нужен кофе» Экономика, 02:21
Кулеба назвал выгоду для США от поддержки Украины Политика, 02:02
МАГАТЭ сообщило о минах по периметру Запорожской АЭС Политика, 01:41
В ЕС рассказали о планах нарастить выпуск снарядов до 1,4 млн Политика, 01:23
Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине Политика, 01:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии Спорт, 00:43
«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии Спорт, 00:43
В Словакии пожаловались, что из-за Украины остались без ПВО и самолетов Политика, 00:42
Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Общество, 00:23
Боррель заявил о финансировании ХАМАС Израилем Политика, 00:04
Суд в Риме приговорил офицера ВМС к 20 годам за шпионаж в пользу России Политика, 19 янв, 23:52
Пожар на рынке в Челябинске потушили Общество, 19 янв, 23:41