Феминистке Маршенкуловой предъявили обвинение в оправдании терроризма

Маршенкуловой предъявили обвинение в оправдании терроризма, ее объявят в розыск

Залина Маршенкулова (Фото: mayachok_antihrista / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Феминистке и блогеру Залине Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета в телеграм-канале.

В отношении Маршенкуловой расследуется уголовное дело по признакам публичного оправдания в интернете террористической деятельности — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.

По данным следствия, не позднее 3 марта 2023 года Маршенкулова разместила в телеграм-канале «ряд публикаций об оправдании терроризма». В ближайшее время ее объявят в розыск, уточнили в СК.

Маршенкулова — автор телеграм-канала «Женская власть». Комментируя обвинение, она заявила, что «жизнь нужно прожить так, чтобы оказаться в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине». Уголовное дело она прокомментировала словами «абсолютный сюр и беспредел». С 2022 года феминистка не проживает в России.

Телеграм-канал Baza связал дело с постом Маршенкуловой об убийстве военкора Владлена Татарского. Он погиб в апреле 2023 года при взрыве в кафе «Патриот» в Петербурге. Дарью Трепову, которая принесла статуэтку со взрывчаткой, приговорили по этому делу к 27 годам лишения свободы.