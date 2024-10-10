Алаудинов сообщил о сдаче в плен военных из элитных подразделений ВСУ

Апти Алаудинов (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Российские бойцы взяли много пленных из числа элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре в ДНР, сообщил замначальника Главного военно-политического управления российской армии, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

«4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа «Ахмат» во главе с [военнослужащим] Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы. Уничтожено очень много противника, много пленных <...> из элитных подразделений», — уточнил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», российские подразделения уже находятся в Часовом Яре.