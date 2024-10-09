«Роскосмос» показал фото урагана «Милтон»

Ураган «Милтон» (Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram)

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала новый снимок из космоса урагана «Милтон», который приближается к берегам Флориды.

Как уточнили в организации, снимок сделал спутник «Электро-Л».

Накануне госкорпорация опубликовала видео с Международной космической станции (МКС), где также видно ураган, из-за которого российскому космонавту Александру Гребенкину продлили командировку в космосе (отправку американского корабля Crew Dragon, на котором он должен был вернуться, перенесли на 13 октября).

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Ураган «Милтон» может в среду накрыть залив Тампа, в районе которого живут более 3,3 млн человек. По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), он движется со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались».

Жители Флориды в США уже готовятся к приходу урагана «Милтон». Они выкладывают у зданий мешки с песком, закрывают окна фанерными щитами. Те, кто могут, выезжают из штата в другие места — на дорогах длинные пробки. Власти Флориды уже призвали эвакуироваться 5,5 млн человек, эвакуация началась 7 октября.