Во Флориде более 5,5 млн человек призвали эвакуироваться из-за урагана

Сент-Питерсберг, Флорида, США (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Власти американского штата Флорида призвали эвакуироваться более 5,5 млн человек из-за угрозы урагана «Милтон», эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории штата, сообщает газета New York Times.

Эвакуация началась в понедельник, власти попросили жителей штата отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко вглубь страны.

Чтобы избежать пробок на дорогах, власти также отменили плату за проезд по автомагистралям и открыли обочины шоссе, но движение все равно замедлилось, на некоторых участках — до 20 миль в час (около 32 км/ч).

Эвакуация коснулась в том числе густонаселенной агломерации города Тампа, где проживают более 3 млн человек. Этот регион, ожидают метеорологи, одним из первых примет на себя удар урагана.

Как сообщает Associated Press, ураган может достигнуть залива Тампа в центральной части западного побережья Флориды уже сегодня, 9 октября. Всего, уточняет агентство, в 11 округах Флориды, в которых действуют распоряжения об обязательной эвакуации, проживают около 5,9 млн человек.

По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), «Милтон» движется со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч.

Предупреждения об урагане «Милтон» появились через десять дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибли более 270 человек.