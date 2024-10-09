Вильфанд предсказал один из самых разрушительных ураганов в истории США

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Надвигающийся на США тропический циклон «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались. Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — добавил синоптик.

По словам Вильфанда, «Милтон» будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и «Катрины» 2005 года, самого разрушительного циклона в истории США. Специалист уточнил, что, когда ураган выйдет на Флориду, разрушения будут мощнейшие, поэтому «сейчас пресечь его выход невозможно, но минимизировать потери можно». Он также призвал спасти людей, поскольку речь идет о миллионах жителей, которых нужно эвакуировать.

Жители Флориды в США уже готовятся к приходу урагана «Милтон». Они выкладывают у зданий мешки с песком, закрывают окна фанерными щитами. Те, кто могут, выезжают из штата в другие места — на дорогах длинные пробки. Власти Флориды уже призвали эвакуироваться 5,5 млн человек, эвакуация началась 7 октября.

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Эксперты поспорили, достигнет ли «Милтон» по силе пока не существующей шестой категории. Майкл Венер и Джеймс Коссин пишут, что в последние годы все чаще возникают штормы пятой категории, и предлагают ввести новую, шестую, под которую подпадут ураганы с порывами ветра свыше 300 км/ч.

Одни специалисты выступают за то, что введение новой категории повысит осведомленность населения о возросшем риске формирования крупных циклонов, вызванных глобальным потеплением. Другие же заявили, что создание новой категории не поможет, потому что любое предупреждение и так говорит об опасности.