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«Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон», приближающимся к Флориде

«Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон», приближающимся к Флориде
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Госкорпорация «Роскосмос» показала кадры урагана «Милтон», который приблизился к американскому штату Флорида.

Ранее в ведомстве сообщили, что из-за природного явления отправку американского корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю, перенесли на 13 октября.

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По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), «Милтон» движется со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч. Жителей Флориды попросили подготовиться к эвакуации.

Предупреждения об урагане «Милтон» появились через десять дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибли более 270 человек.

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