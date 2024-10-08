«Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон», приближающимся к Флориде

Video

Госкорпорация «Роскосмос» показала кадры урагана «Милтон», который приблизился к американскому штату Флорида.

Ранее в ведомстве сообщили, что из-за природного явления отправку американского корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю, перенесли на 13 октября.

По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), «Милтон» движется со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч. Жителей Флориды попросили подготовиться к эвакуации.

Предупреждения об урагане «Милтон» появились через десять дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибли более 270 человек.