«Если останетесь, вы умрете»: как Флорида готовится к урагану «Милтон»

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Жители Флориды в США готовятся к приходу урагана «Милтон». Они выкладывают у зданий мешки с песком, закрывают окна фанерными щитами. Те, кто могут, выезжают из штата в другие места — на дорогах длинные пробки.

Власти штата уже призвали эвакуироваться 5,5 млн человек. Эвакуация началась в понедельник. Также власти отменили плату за проезд по дорогам.

«Вам нужно подготовиться, сделать все необходимое, а затем покинуть зоны эвакуации», — выступила с предупреждением мэр города Тампа во Флориде Джейн Кастор. «Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», — заявила она в эфире CNN.

Сам ураган может стать рекордно сильным и достигнуть не существующей пока шестой категории, рассказывали опрошенные Newsweek эксперты. Его приход на территорию США ожидают в среду, 9 октября.