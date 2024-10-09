 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число эвакуированных из-за пожара в Феодосии увеличилось до 1129 человек

Мэр Ткаченко: в Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали уже 1129 человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Из крымского города Феодосия эвакуировали 1129 человек из-за пожара на местной нефтебазе, который тушат уже третий день, сообщил мэр Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале.

По его словам, в трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек.

«Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. Комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу», — уточнил Ткаченко.

В Феодосии приостановили движение поездов на фоне пожара на нефтебазе
Общество

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября.

Пострадавших в результате возгорания не было, причину власти не назвали. В ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1 тыс. кв. м, по данным на середину дня 7 октября, с тех пор об изменении площади пожара власти не сообщали.

К утру 9 октября власти эвакуировали из города 1047 человек. Ткаченко тогда сказал, что их осмотрели медики. Он поблагодарил предпринимателей, которые «откликнулись и смогли оказать помощь по размещению».

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Феодосии на улице Геологической расположено АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, это крупнейшая в республике компания по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м. По итогам 2023 года выручка составила 911,19 млн руб., убыток — 200,66 млн руб.

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Теги
Феодосия Крым эвакуация Пожар
Материалы по теме
В Феодосии приостановили движение поездов на фоне пожара на нефтебазе
Общество
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
Общество
В Феодосии решили эвакуировать 300 человек после пожара на нефтебазе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 08 окт, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 08 окт, 17:58
Подозреваемую в убийстве сестер девочку направили к психиатрамОбщество, 11:37
«Если останетесь, вы умрете»: как Флорида готовится к урагану «Милтон»Общество, 11:36
Минюст США допустил возможность разделения GoogleТехнологии и медиа, 11:30
Умер экс-футболист сборной России и ЦСКАСпорт, 11:29
Число эвакуированных из-за пожара в Феодосии увеличилось до 1129 человекОбщество, 11:24
Что будет с рынком алмазов и компанией АЛРОСА в 2024 годуPro, 11:22
Курс биткоина закрепился около $62 тыс. в ожидании событий ноябряКрипто, 11:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При обстреле Шебекино ранены три человекаПолитика, 11:13
Впервые в истории представитель России покорил 14 высочайших гор мираСпорт, 11:10
FT узнала о возможной отмене запрета на экспорт беспилотников на УкраинеЭкономика, 11:08
Россияне впервые за 12 лет не вошли в топ-20 высокооплачиваемых в НХЛСпорт, 11:00
Аккредитив при сделках с жильем: процедура, плюсы и минусыНедвижимость, 10:56
В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения стаи собакОбщество, 10:51
Эксперты K33 назвали факторы роста биткоина к концу 2024 годаКрипто, 10:44