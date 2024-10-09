Мэр Ткаченко: в Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали уже 1129 человек

Число эвакуированных из-за пожара в Феодосии увеличилось до 1129 человек

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Из крымского города Феодосия эвакуировали 1129 человек из-за пожара на местной нефтебазе, который тушат уже третий день, сообщил мэр Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале.

По его словам, в трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек.

«Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. Комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу», — уточнил Ткаченко.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября.

Пострадавших в результате возгорания не было, причину власти не назвали. В ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1 тыс. кв. м, по данным на середину дня 7 октября, с тех пор об изменении площади пожара власти не сообщали.

К утру 9 октября власти эвакуировали из города 1047 человек. Ткаченко тогда сказал, что их осмотрели медики. Он поблагодарил предпринимателей, которые «откликнулись и смогли оказать помощь по размещению».

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС