Число эвакуированных из-за пожара в Феодосии увеличилось до 1129 человек
Из крымского города Феодосия эвакуировали 1129 человек из-за пожара на местной нефтебазе, который тушат уже третий день, сообщил мэр Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале.
По его словам, в трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек.
«Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. Комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу», — уточнил Ткаченко.
Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября.
Пострадавших в результате возгорания не было, причину власти не назвали. В ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1 тыс. кв. м, по данным на середину дня 7 октября, с тех пор об изменении площади пожара власти не сообщали.
К утру 9 октября власти эвакуировали из города 1047 человек. Ткаченко тогда сказал, что их осмотрели медики. Он поблагодарил предпринимателей, которые «откликнулись и смогли оказать помощь по размещению».
В Феодосии на улице Геологической расположено АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, это крупнейшая в республике компания по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м. По итогам 2023 года выручка составила 911,19 млн руб., убыток — 200,66 млн руб.
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