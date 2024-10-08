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В Феодосии эвакуировали больше тысячи человек из-за пожара на нефтебазе

Мэр Феодосии: из-за пожара на нефтебазе эвакуированы более 1 тыс. человек
Нефтебаза в Феодосии горит второй день, причину пожара власти не называли. В ночь на 7 октября в Крыму сбили 12 беспилотников. Тушение огня продолжается, сообщил мэр Игорь Ткаченко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Феодосии из района, где горит нефтебаза, в пункты временного размещения эвакуированы 1047 человек, сообщил глава города Игорь Ткаченко.

Тушение пожара продолжается.

«После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Благодарю предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению», — написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Пожар на нефтебазе начался ночью 7 октября. Пострадавших в результате возгорания не было, причину власти не назвали. В ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.

В Феодосии на улице Геологической расположено АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, это крупнейшая в республике компания по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м. По итогам 2023 года выручка составила 911,19 млн руб., убыток — 200,66 млн руб.

Проблем с бензином и дизельным топливом на полуострове нет, заявляли власти Крыма. В городе приостанавливали движение поездов на перегоне Феодосия — Владиславовка и ограничивали проезд в районе места возгорания.

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Теги
Феодосия Крым Пожар эвакуация
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