В Феодосии эвакуировали больше тысячи человек из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии из района, где горит нефтебаза, в пункты временного размещения эвакуированы 1047 человек, сообщил глава города Игорь Ткаченко.
Тушение пожара продолжается.
«После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Благодарю предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению», — написал Ткаченко в своем телеграм-канале.
Пожар на нефтебазе начался ночью 7 октября. Пострадавших в результате возгорания не было, причину власти не назвали. В ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.
В Феодосии на улице Геологической расположено АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, это крупнейшая в республике компания по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м. По итогам 2023 года выручка составила 911,19 млн руб., убыток — 200,66 млн руб.
Проблем с бензином и дизельным топливом на полуострове нет, заявляли власти Крыма. В городе приостанавливали движение поездов на перегоне Феодосия — Владиславовка и ограничивали проезд в районе места возгорания.
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