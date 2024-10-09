Посольство в Швейцарии: журналистам надо помнить о последствиях нарушения границ

Посольство России в Швейцарии (Фото: rusbern / Telegram)

Иностранным журналистам необходимо помнить о последствиях при незаконном пересечении российской границы, заявили в пресс-службе российского посольства в Швейцарии.

Речь идет о репортерах, которые через Украину въехали в курский город Суджу, не уведомив об этом российские власти и не выполнив условия для получения разрешения на посещение.

«Обратили внимание на публикации в швейцарской прессе в связи с возбуждением в России уголовного дела в отношении журналиста Курта Пельды», — уточнили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что газеты медиахолдинга CH Media называют фальшивые причины преследования репортера — «за то, что он выполнял свою работу».

«Это ложь. Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, т.е. за незаконное пересечение государственной границы», — добавили в посольстве. Пельда не обращался ни в посольство России в Берне, ни в генконсульство России в Женеве, ни в МИД страны, чтобы получить визу и аккредитацию для работы в качестве журналиста, напомнили в диппредставительстве.

«У сотрудников СМИ нет особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу. Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями», — подчеркнули дипломаты.

После начала боев в Курской области между Вооруженными силами Украины и российской армией 6 августа несколько населенных пунктов региона оказались под контролем Киева. После этого иностранные журналисты начали давать репортажи из Суджи, пока там находились украинские военные.

В середине августа ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в отношении журналистов итальянского RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, а затем корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша.

В конце сентября ФСБ возбудила уголовные дела по той же статье в отношении трех журналистов, граждан США и Румынии Флетчера Янга, Кэтрин Дисс и Парбу Мирчи. Они также опубликовали репортаж из Суджи, въехав в Курскую область в сопровождении украинских военных и поговорив с местными жителями.