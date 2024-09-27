ФСБ возбудила дело против журналистов ABC за репортаж из Суджи

В начале сентября был опубликован репортаж двух журналистов ABC из города Суджа, где на тот момент находились украинские военные. ФСБ возбудила в отношении обоих дело о незаконном пересечении границы, им грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области тремя журналистами — гражданами США и Румынии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Фигурантами дела стали корреспонденты австралийского телеканала ABC граждане США Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также журналист румынского НotNews Парбу Мирча.

В начале сентября был опубликован репортаж Янга и Дисс из города Суджа, где на тот момент находились украинские военные. Журналисты въехали в Курскую область в сопровождении бойцов ВСУ и поговорили с местными жителями. До этого репортаж Парба Мирча из Суджи также опубликовал румынский НotNews.

Максимальное наказание за незаконное пресечение госграницы группой лиц (ч. 3 ст. 322 УК) — лишение свободы на срок до пяти лет. За аналогичные нарушения с 17 августа уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов, уточнили в ФСБ.

В середине августа ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в отношении журналистов итальянского RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, а затем корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша. Из-за съемки в Судже фигурантами уголовного дела также стали корреспонденты немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) — Николас Симон Коннолли, украинского «1+1» — Наталья Нагорная и другие журналисты.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. 12 августа глава региона Алексей Смирнов доложил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек. Спустя месяц Минобороны сообщило об освобождении 12 сел, однако Суджи среди них не было. Военное ведомство регулярно отчитывается о предотвращении новых попыток прорыва границы в Курской области и отражении атак ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский называл одной из задач операции ВСУ в Курской области создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин расценил действия Киева как «масштабную провокацию» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».