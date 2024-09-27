 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ возбудила дело против журналистов ABC за репортаж из Суджи

Сюжет
Военная операция на Украине
В начале сентября был опубликован репортаж двух журналистов ABC из города Суджа, где на тот момент находились украинские военные. ФСБ возбудила в отношении обоих дело о незаконном пересечении границы, им грозит до пяти лет тюрьмы
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области тремя журналистами — гражданами США и Румынии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Фигурантами дела стали корреспонденты австралийского телеканала ABC граждане США Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также журналист румынского НotNews Парбу Мирча.

В начале сентября был опубликован репортаж Янга и Дисс из города Суджа, где на тот момент находились украинские военные. Журналисты въехали в Курскую область в сопровождении бойцов ВСУ и поговорили с местными жителями. До этого репортаж Парба Мирча из Суджи также опубликовал румынский НotNews.

Максимальное наказание за незаконное пресечение госграницы группой лиц (ч. 3 ст. 322 УК) — лишение свободы на срок до пяти лет. За аналогичные нарушения с 17 августа уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов, уточнили в ФСБ.

В середине августа ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в отношении журналистов итальянского RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, а затем корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша. Из-за съемки в Судже фигурантами уголовного дела также стали корреспонденты немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) — Николас Симон Коннолли, украинского «1+1» — Наталья Нагорная и другие журналисты.

Журналистка France24 сняла сюжет об обстановке в Курской области
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. 12 августа глава региона Алексей Смирнов доложил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек. Спустя месяц Минобороны сообщило об освобождении 12 сел, однако Суджи среди них не было. Военное ведомство регулярно отчитывается о предотвращении новых попыток прорыва границы в Курской области и отражении атак ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский называл одной из задач операции ВСУ в Курской области создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин расценил действия Киева как «масштабную провокацию» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ФСБ журналисты США Румыния уголовное дело нарушители границы Курская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
ФСБ отчиталась о разоблачении в Крыму двух агентов украинских спецслужб
Политика
МИД заявил о насильно взятых в украинский плен мирных жителях Суджи
Политика
Алаудинов заявил о тяжелом положении ВСУ в районе курской Суджи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
Монсон рассказал о постоянных угрозах после отказа от паспорта СШАСпорт, 11:47
Украинские командиры рассказали о боящихся выстрелить новобранцах ВСУПолитика, 11:44
CNN узнал, что Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с ТрампомПолитика, 11:42
Тело пропавшего в открытом море у Геленджика мужчины нашли на пляжеОбщество, 11:38
Как с помощью цифровых финансовых активов привлечь иностранных инвесторовPro, 11:35
Москва представила исследование климатической повестки городов РоссииГород, 11:35
Узбекистан и Россия договорились не вмешиваться во внутренние делаПолитика, 11:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал руководителя проекта «Сибирской навигационной компании»Политика, 11:24
Mercedes-Benz планирует отказаться от двух моделей. Их любят в РоссииАвто, 11:22
ФСБ возбудила дело против журналистов ABC за репортаж из СуджиПолитика, 11:16
CNN узнал, где Израиль спрятал взрывчатку при минировании пейджеровПолитика, 11:13
Роспатент не принял возражений против «чеченского аналога KFC»Вино, 11:11
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за 80 лет для конца сентябряОбщество, 11:09
На турнире в Чечне отменили бой раненого у офиса Wildberries бойца ММАСпорт, 11:03