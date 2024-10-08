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Путин предложил ввести в СНГ звание «Город трудовой славы»

Путин предложил учредить в СНГ звание «Город трудовой славы» и присвоить его городам, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной, обеспечив военное и гражданское производство. В России есть 63 города трудовой доблести
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав стран СНГ предложил лидерам государств содружества учредить звание «Город трудовой славы» и присвоить его городам, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. В следующем году будет отмечаться 80-летие Победы.

«Это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу, помогал в разгроме врага», — пояснил он.

В 2020 году в России по предложению Путина было учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». На него могут претендовать города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции в период Великой Отечественной войны.

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С тех пор это звание присвоили 63 российским городам. В прошлом году его получили десять: Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Всего было одобрено 28 заявок, рассказывал президент Российской академии наук Геннадий Красников на заседании оргкомитета «Победа», но в РАН решили остановиться на десяти перечисленных.

В России есть еще два звания для городов, жители которых внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, — «Город-герой» и «Город воинской славы». Первое учредили в СССР, его присвоили 12 советским городам, в том числе Киеву, Одессе, Севастополю, Керчи и Минску. Звание «Город воинской славы» имеют более 40 городов, например Псков, Брянск и Белгород. В 2022 году Путин присвоил это звание Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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