В Кремле рассказали, что Путина не поздравили в недружественных странах
Главы недружественных государств не направляли поздравлений президенту Владимиру Путину с его 72-м днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не было», — ответил он на вопрос, направили ли Путину поздравления из недружественных стран (цитата по «РИА Новости»).
День рождения Путин праздновал накануне. Его поздравили в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал Путину ко дню рождения «хороший турецкий подарок», в Китае в качестве поздравления провели шоу дронов. Путин провел день рождения на работе, говорили в Кремле.
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