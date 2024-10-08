В Кремле рассказали, что Путина не поздравили в недружественных странах

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Главы недружественных государств не направляли поздравлений президенту Владимиру Путину с его 72-м днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — ответил он на вопрос, направили ли Путину поздравления из недружественных стран (цитата по «РИА Новости»).

День рождения Путин праздновал накануне. Его поздравили в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал Путину ко дню рождения «хороший турецкий подарок», в Китае в качестве поздравления провели шоу дронов. Путин провел день рождения на работе, говорили в Кремле.