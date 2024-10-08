В Китае показали шоу дронов в честь дня рождения Путина

Video

В китайском городе Гуанчжоу провели шоу дронов по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Видео мероприятия сначала опубликовали в китайской соцсети Weibo, затем в YouTube.

С помощью нескольких сотен дронов операторы изобразили портрет российского президента. Рядом с ним беспилотники выстроились во фразу Happy Birthday, Mr. President («С днем рождения, мистер президент»).

7 октября Путину исполнилось 72 года.