В Иркутской области медведь на дороге спровоцировал массовую аварию

В городе Усть-Илимске в Иркутской области водитель наехал на тело медведя, которое находилось на проезжей части, и спровоцировал массовое ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале.

50-летний мужчина на машине Lifan после наезда на животное съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. Почти сразу для оказания помощи в ДТП остановился проезжающий мимо водитель грузовой машины марки «МАЗ». В этот момент, как уточняют полицейские, со стороны Усть-Илимска ехала 36-летняя женщина на Mazda CX 5, которая, «не успев оценить ситуацию», столкнулась с большегрузом, частично перегородившим дорогу.

«В результате происшествия никто из людей не пострадал. Находившееся на проезжей части животное во время столкновения с легковой автомашиной уже было мертвым», — отметили в МВД. По предварительной информации, его сбил другой автомобиль.

24 сентября региональный главк МВД Приморского края сообщил, что в поселке Лучегорск застрелили медведя, который убил двух мужчин и загрыз 30 собак. Перед этим зверь вошел в дачный домик, где находились двое мужчин, и растерзал их насмерть. После этого он напал на приют для бездомных животных.