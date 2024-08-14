Яхтсмен погиб на Байкале, пытаясь убежать от медведя

Станислав Печенкин с другом вскоре после регаты на Байкале сошли на берег, чтобы отдохнуть, и столкнулись с медведем. Убегая от животного, они прыгнули со скалы, Печенкин скончался, второго мужчину госпитализировали

Станислав Печенкин (Фото: vk.com/baikalskipper)

Российский яхтсмен Станислав Печенкин погиб на Байкале, пытаясь убежать от медведя. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации парусного спорта Иркутской области Александр Московских.

Инцидент произошел утром 14 августа вскоре после регаты на Байкале. Печенкин с другом сошли на берег в Змеиной бухте, чтобы отдохнуть, и столкнулись с медведем. «Стали убегать от него, прыгнули со скалы, но не в воду, а на камни. Один повредил ключицу, а Стас погиб», — рассказал Московских.

По словам Московских, 56-летний Печенкин — известный яхтсмен, который не раз выигрывал Кубок Байкала, организовывал регаты в Турции и на Байкале.

Также Печенкин был членом Иркутской федерации парусного спорта и возглавлял иркутское отделение Российской ассоциации буеров класса DN.

Ранее 14 августа в СУ СК России по Республике Бурятия сообщили о происшествии с медведем. «Мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении СК, где фамилии пострадавших не называются.