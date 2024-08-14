 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Яхтсмен погиб на Байкале, пытаясь убежать от медведя

Яхтсмен Станислав Печенкин погиб на Байкале, пытаясь убежать от медведя
Станислав Печенкин с другом вскоре после регаты на Байкале сошли на берег, чтобы отдохнуть, и столкнулись с медведем. Убегая от животного, они прыгнули со скалы, Печенкин скончался, второго мужчину госпитализировали
Станислав Печенкин
Станислав Печенкин (Фото: vk.com/baikalskipper)

Российский яхтсмен Станислав Печенкин погиб на Байкале, пытаясь убежать от медведя. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации парусного спорта Иркутской области Александр Московских.

Инцидент произошел утром 14 августа вскоре после регаты на Байкале. Печенкин с другом сошли на берег в Змеиной бухте, чтобы отдохнуть, и столкнулись с медведем. «Стали убегать от него, прыгнули со скалы, но не в воду, а на камни. Один повредил ключицу, а Стас погиб», — рассказал Московских.

По словам Московских, 56-летний Печенкин — известный яхтсмен, который не раз выигрывал Кубок Байкала, организовывал регаты в Турции и на Байкале.

На Камчатке мужчина сумел отбиться от напавшего медведя
Общество
Фото:МЧС России

Также Печенкин был членом Иркутской федерации парусного спорта и возглавлял иркутское отделение Российской ассоциации буеров класса DN.

Ранее 14 августа в СУ СК России по Республике Бурятия сообщили о происшествии с медведем. «Мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении СК, где фамилии пострадавших не называются.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
парусный спорт Байкал медведи
Материалы по теме
Косатки потопили британскую парусную яхту с тремя людьми на борту
Общество
FT рассказала о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах россиян
Политика
Bloomberg рассказал, как ученые изучают океан с роскошных яхт
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 17:47
Байден пошутил, что на пенсии станет блогеромПолитика, 21:31
Созданный россиянами IT-сервис Miro уйдет из страны в сентябреТехнологии и медиа, 21:30
Польша заочно обвинила в шпионаже участника обмена заключенными с РоссиейПолитика, 21:29
В Паралимпийских играх примут участие 90 российских спортсменовСпорт, 21:27
«Динамо» одержало волевую победу над новичком РПЛ в Кубке РоссииСпорт, 21:26
«Спартак» одержал вторую победу в групповом этапе Кубка РоссииСпорт, 21:24
ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохраненияОбщество, 21:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число бюджетных мест в вузах для победителей олимпиад решили сократитьОбщество, 21:02
Алаудинов назвал целью операции ВСУ часть Белгородской областиПолитика, 20:59
Алаудинов раскрыл состав иностранцев в ВСУ, воевавших в Курской областиПолитика, 20:59
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:54
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:40
Локарно-2024: реальность кусаетсяСтиль, 20:30
Защита экс-главы вещевого управления Минобороны обжаловала его арестПолитика, 20:28