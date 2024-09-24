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В Приморском крае медведь напал на приют для животных и загрыз 35 собак

Фото: Ralf Kistowski / Imago / Gloabal Look Press
Фото: Ralf Kistowski / Imago / Gloabal Look Press

В поселке Лучегорск Пожарского района Приморья медведь напал на приют для бездомных животных, сообщила пресс-служба приморской полиции.

Зоозащитники сообщили «РБК Приморье», что медведь загрыз 35 животных. Он убил практически всех находящихся там собак.

«Медведь напал, загрыз 35 животных. Всех [собак], кого смогли, мы попрятали. Но [взрослые] собаки крупные, их мы не можем спрятать. Попросим местных жителей, чтобы малышню забрали у нас», — рассказали сотрудники приюта.

В настоящее время Охотнадзор патрулирует береговую линию Лучегорского водохранилища. Вооруженные сотрудники полиции проводят рейды, чтобы медведь не мог зайти в поселок.

Кроме того, участковые полицейские проводят беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода на опасные участки местности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

К поискам медведя привлекли дроны, поисковиков снабдили приборами ночного видения, к операции присоединились охотники из числа общественников.

Особое опасение властей вызывает произошедший накануне инцидент: под Лучегорском бурый медведь растерзал двоих мужчин на дачном участке. По данным Минприроды края, зверь вломился в дом и набросился на людей. Его жертвами стали отец и сын, 1937 и 1968 годов рождения. До этого медведя видели на территории садового общества: он задрал и съел собаку.

Администрация Пожарского муниципального округа сообщила, что получено разрешение на отстрел медведя.

«Если вы заметили медведя, немедленно сообщите в полицию по телефону 102», — призвала администрация местных жителей.

Родителей власти призвали после уроков забирать детей из школы. «Самостоятельно школьников не отпускают. Мы понимаем, что это неудобно, но безопасность превыше всего», — уточнили в администрации округа.

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Приморский край Медведь дикие животные поисковая операция
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