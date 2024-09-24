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В Приморье убили медведя, задравшего 30 собак и двух мужчин

В Приморье убили медведя, задравшего 30 собак и двух мужчин
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Медведя, который убил двух мужчин и загрыз 30 собак, застрелили в поселке Лучегорск Приморского края, сообщает региональный главк МВД.

«В вечернее время медведь пробирался по знакомой тропе к собачьему приюту. Совместными усилиями животное обезврежено», — говорится в публикации.

В Приморском крае медведь напал на приют для животных и загрыз 35 собак
Общество
Фото:Ralf Kistowski / Imago / Gloabal Look Press

Накануне, 23 сентября, бурый медведь вошел в дачный домик, где находились двое мужчин, и загрыз их насмерть. Позднее он напал на приют для бездомных животных и растерзал порядка трех десятков собак. Охотнадзор совместно с полицией начал искать зверя. К поискам медведя привлекли дроны, поисковиков снабдили приборами ночного видения, к операции присоединились охотники из числа общественников.

В Приморье регулярно сообщают о нападениях медведей на людей. Например, в октябре 2023 года медведь загрыз рыбака в селе Березовка. Хищника вскоре нашли и застрелили.

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Теги
Приморье Медведь полиция
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