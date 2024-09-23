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В Приморье ищут медведя, убившего двух мужчин в дачном доме

Минприроды: в Приморье медведь растерзал двух мужчин
Фото: sledcom25 / Telegram
Фото: sledcom25 / Telegram

Бурый медведь задрал двух мужчин на даче в Приморье, сообщила пресс-служба минприроды региона в телеграм-канале.

По данным ведомства, на территории бывшего села Благовещенска в Пожарском районе Приморского края медведь ворвался в дачный дом и напал на двоих взрослых мужчин. «Трагедии избежать не удалось: отец и сын погибли», — уточнили в ведомстве и выдали разрешение на отстрел животного. Агрессивного хищника ищут.

За день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, «о чем никто своевременно не сообщил», отметили в краевом минприроды.

Управление Следственного комитета по Приморью проводит проверку по факту смерти двух мужчин. «Предварительно установлено, что в дачный домик, где находились отец 1937 г.р. и сын 1968 г.р. вошел медведь и напал на хозяев», — уточнили в СК. Следователи уже опросили очевидцев.

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В августе МЧС сообщило о мужчине, на которого в лесу вблизи садового участка напал медведь. Человек получил ранения, но сумел отбиться от хищника и сбежать. До приезда врачей первую помощь раненому оказали спасатели, позже его госпитализировали с травмами рук и головы.

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Приморье Приморский край Медведь Минприроды
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