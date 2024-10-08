Walla узнал о первом с конца сентября выходе на связь главы ХАМАС

Лидер ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь с участниками радикального движения, сообщает портал Walla со ссылкой на израильского чиновника.

Синвар возобновил контакты с представителями ХАМАС в Катаре, он передавал им поручения, добавил собеседник издания. Точная дата их рассылки неизвестна. По данным портала, в сообщениях лидера ХАМАС нет указаний на смягчение позиции по вопросу переговоров об освобождении израильских заложников.

Перерыв с отделением ХАМАС в Катаре Синвар установил после долгого перерыва, отмечает Walla. Источники портала в службах безопасности подчеркнули, что лидер палестинского движения был вне зоны досягаемости. С соратниками он перестал выходить на связь после ликвидации глав «Хезболлы» Хасана Насраллы.

В конце июля в ХАМАС сообщили о гибели главы политбюро организации Исмаила Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. В начале августа новым главой движения стал Яхья Синвар.

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Ей предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации ряда военачальников группировки, а 27 сентября при ударе по центральному штабу «Хезболлы» был убит лидер боевиков Насралла.