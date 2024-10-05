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Война Израиля с ХАМАС ,  
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WP узнала, как ХАМАС много лет готовил «сюрприз» для Израиля

WP: ХАМАС много лет готовился к войне с ЦАХАЛ, строя туннели и подземные заводы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ХАМАС долгие годы готовился к войне с Израилем, получая средства от Ирана и строя сотни километров тоннелей и подземные заводы, узнала WP. Солдаты ЦАХАЛ также рассказали, что не ожидали таких масштабов
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС и ее лидер Яхья Синвар (стал главой политбюро ХАМАС в 2024 году после смерти Исмаила Хании) долгие годы планировали нападение на Израиль, вместе с этим занимаясь созданием оборонительных рубежей внутри сектора Газа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники внутри группировки.

По данным газеты, за несколько месяцев до нападения на Израиль (7 октября 2023 года) Синвар встречался с приезжими палестинскими бизнесменами и сделал «шокирующее заявление». «Будет сюрприз», — сказал он тогда, намекнув, что ХАМАС ведет подготовку к чему-то крупному.

Как отмечает WP, впоследствии расследования показали, что, несмотря на годы изоляции, ХАМАС сумел приобрести «поразительный» арсенал ракет, взрывчатки и стрелкового оружия, одновременно создавая финансовые и оборонительные сети, которые позволили группировке «продержаться в течение месяцев под решительным натиском одной из самых способных армий мира».

Сейчас, как рассказали источники газеты, Синвар уже «закладывает основу для возрождения» группировки. Один из собеседников WP рассказал, что еще до начала конфликта лидер ХАМАС стремился сделать так, чтобы она была способна производить собственное оружие и взрывчатые вещества, а также проводить сложные операции с участием тысяч людей, сохраняя при этом полную секретность.

Средства ХАМАС, по данным WP, поступали в основном из Ирана, благотворительных взносов, налоговых поступлений и — после 7 октября — депозитов акционеров, украденных из банков Газы. На них группировка оборудовала сотни километров тоннелей и построила подземные оружейные заводы. «Нам удалось перевести производственные предприятия в подполье, потому что мы знали, что однажды все каналы будут перекрыты», — заявил газете представитель ХАМАС Гази Хамад.

Тоннели в секторе Газа стали «самым большим сюрпризом» для израильской армии, рассказали опрошенные WP аналитики. Военные предполагали, что столкнутся с «подземной войной», но не ожидали такого размера, масштаба и сложности построек. Офицеры ЦАХАЛ ранее рассказывали, как они пробрались через бункеры на глубине 10 м под улицами Газы, чтобы обнаружить новые тоннели на глубине порядка 40 м, пишет газета. «Их глаза были выпучены. Они понятия не имели о лабиринте. Можете ли вы представить себе 150 км туннелей? Реальность была в несколько раз больше», — заявил бывший сотрудник по борьбе с терроризмом США, посетивший туннели, построенные ХАМАС.

WP отмечает, что система туннелей палестинской группировки, по всей видимости, протянулась почти на 500 км, что больше, чем нью-йоркское метро, или примерно равно расстоянию от Тель-Авива до юга Турции. «Это все одна большая сеть; вы можете войти в нее на [северном] перекрестке Эрез и выйти в Рафахе [на египетской границе]. Все там связано со всем», — сказал генерал-майор ЦАХАЛ Дан Голдфус.

NYT сообщила о желании лидера ХАМАС втянуть Израиль в «большую войну»
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7 октября 2023 года ХАМАС совершил вторжение в Израиль, убив порядка 1,2 тыс. человек и взяв в заложники около 250 гражданских лиц, а также выпустив по территории страны свыше 2 тыс. ракет. В ответ Израиль объявил палестинскому движению войну и начал наземную операцию в секторе Газа. В настоящее время бои продолжаются в основном в северной части анклава, тогда как несколько миллионов беженцев остаются в лагерях у границы с Египтом.

The New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее сообщала, что Синвар спустя почти год после начала боев в секторе Газа начал готовиться к «большой войне» на Ближнем Востоке. По данным источников, лидер ХАМАС долгое время считал, что не переживет конфликт на территории эксклава, что помешало переговорам движения с израильской стороной об освобождении заложников. Однако в последние недели эта позиция ужесточилась, и теперь ХАМАС не намерен заключать с Израилем соглашение.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС тоннель оборона сектор Газа
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