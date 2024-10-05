Al Arabiya узнала о гибели преемника Насраллы после удара ВВС Израиля
Связь с Хашемом Сафи ад-Дином, который приходится двоюродным братом погибшему генсеку «Хезболлы» Насралле Хасану и назывался его вероятным преемником, потеряна с пятницы, когда ВВС Израиля нанесли удары по южной окраине Бейрута, рассказали источники Reuters в ливанских силах безопасности.
Al Arabiya со ссылкой на источники пишет, что Сафи ад-Дин погиб после удара по бункеру в южном пригороде Бейрута, где он находился со своими помощниками, иранцами и полевыми командирами «Хезболлы».
Ранее о том, что целью израильского авиаудара по Бейруту 4 октября был именно Сафи ад-Дин, сообщал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на двух израильских чиновников.
Материал дополняется.
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