ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной еще один участок на границе с Ливаном

Израиль ввел вторую закрытую военную зону на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной еще три района на границе с Ливаном, сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

«После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещен», — говорится в сообщении.

Манара, Ифтах и Малкия — кибуцы (сельскохозяйственные коммуны) на севере Израиля.

Неделей ранее, 30 сентября, ЦАХАЛ ввела режим закрытой военной зоны в районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади, также располагающихся на израильско-ливанской границе.

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане. Ее целью в ЦАХАЛ назвали военную инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла». Операции предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер группировки Хасан Насралла.

В ночь на 1 октября израильские военные начали наземную операцию в приграничных районах Ливана.