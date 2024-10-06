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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль ввел вторую закрытую военную зону на границе с Ливаном

ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной еще один участок на границе с Ливаном
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Операция Израиля в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной еще три района на границе с Ливаном, сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

«После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещен», — говорится в сообщении.

Манара, Ифтах и Малкия — кибуцы (сельскохозяйственные коммуны) на севере Израиля.

Неделей ранее, 30 сентября, ЦАХАЛ ввела режим закрытой военной зоны в районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади, также располагающихся на израильско-ливанской границе.

Израиль ввел закрытую военную зону на границе с Ливаном
Политика
Фото:Jim Urquhart / Reuters

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане. Ее целью в ЦАХАЛ назвали военную инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла». Операции предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер группировки Хасан Насралла.

В ночь на 1 октября израильские военные начали наземную операцию в приграничных районах Ливана.

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Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла наземная операция
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