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Военная операция на Украине ,  
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Белгородцам начнут платить рекордные 3 млн руб. за подписание контракта

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Единовременную выплату при заключении контракта на военную службу в Белгородской области увеличили до 3 млн руб., сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании в областном правительстве. С 1 августа она составляла 800 тыс. руб.

Такие выплаты получат мужчины, заключившие контракт с 7 октября по 31 декабря, уточнил глава региона. На них могут рассчитывать не только жители Белгородской области, но и добровольцы из других регионов, подписавшие контракт в белгородских военкоматах. Получить деньги военнослужащие смогут в течение двух месяцев.

Регион установил новый рекорд размера единовременной выплаты за подписание контракта. Предыдущий поставили в ХМАО, где 4 октября контрактникам решили платить 2,75 млн руб.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В конце июля президент Владимир Путин подписал указ, увеличив размер единовременной выплаты контрактникам с 195 тыс. до 400 тыс. руб. В некоторых регионах размер выплат тогда уже превышал 400 тыс. руб. Например, в Москве контрактникам платили 1,9 млн руб.

В Кремле связали повышение единовременных выплат с мерами поддержки участников военной операции. Там также исключали возможность продолжить частичную мобилизацию в России.

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Белгородская область контрактники Минобороны Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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