Ушаков рассказал об обсуждении кандидатуры на пост посла России в США

Посольство России в США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Кандидатура на пост посла России в США после завершения миссии Анатолия Антонова «прорабатывается», заявил РБК помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Могу сказать, что кандидатура прорабатывается. Когда все формальности будут выполнены, то будет опубликован указ президента», — сказал он.

Президент России назначает и снимает с должности послов.

Отвечая на вопрос, связано ли завершение миссии российского посла с выборами президента в США (пройдут в ноябре), Ушаков отметил, что Антонов проработал на этом посту «довольно-таки продолжительный период времени» и в трудных условиях.

«Работал, действительно, не имея постоянных контактов с представителями американской администрации, работа была сложная. Посол и сам заявлял о своем интересе поставить точку в этой деятельности. Он успешно выполнил свою миссию, теперь очередь другого человека, который будет назначен на этот пост», — добавил помощник президента.

Антонову 69 лет, он возглавил российскую дипмиссию в США в августе 2017 года. Reuters назвал его «ястребом, который все еще способен находить компромиссы». До этого в разные годы Антонов был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел.

О завершении его работы посольство сообщило 5 октября. На следующий день Антонов вернулся в Россию. Указ о назначении нового посла в США ожидается в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Во время работы в дипмиссии в США Антонов не раз критиковал политику Вашингтона, в том числе введение санкций в отношении Москвы и поддержку Киева. Также он неоднократно рассказывал, что он и дипломаты России в Америке получают в свой адрес угрозы физической расправы.