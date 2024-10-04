Посол Антонов заявил об угрозах о физической расправе над ним в США

В адрес российских дипломатов в США поступают угрозы о физической расправе над ними, сообщил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, дипломатам становится труднее работать в стране в преддверии выборов президента США, которые должны состояться 5 ноября.

«Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе», — рассказал Антонов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что российская сторона начинает «все чаще» слышать обвинения в свой адрес насчет вмешательства во внутреннюю политику США. При этом Вашингтон не предъявляет Москве соответствующие доказательства.

Посол подчеркнул, что если «пропагандистские обвинения» в адрес России «лопаются как мыльный пузырь», то санкции против страны продолжают действовать.

5 ноября 2024 года в США пройдут 60-е по счету президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии выступает Дональд Трамп, который ранее уже занимал пост главы государства. От демократов изначально выдвигался действующий президент США Джо Байден, но 21 июля снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

Вашингтон считает, что Россия предпринимает попытки вмешаться в предстоящие президентские выборы. Так, 4 сентября американский Минюст заблокировал 32 российских веб-домена, которые Москва якобы использует для влияния на выборы. Кроме того, ведомство предъявило обвинения двум россиянам — менеджеру проектов цифровых медиа RT Константину Калашникову и сотруднице отдела цифровых медиапроектов RT Елене Афанасьевой. Их заподозрили в причастности к созданию и распространению среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России».

Россия считает санкции незаконными и отрицает причастность к вмешательству в выборы. В мае в российском МИДе заверили, что Москва не собирается воздействовать на избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе и в США.