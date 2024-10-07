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Политика ,  
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Захарова заявила, что указ по Антонову ожидается в ближайшее время

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС)

Указ президента по Анатолию Антонову, который вернулся в Россию после семи лет работы послом в США, ожидается в ближайшее время, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счет — прерогатива администрации президента», — сказала она.

Спецборт с Антоновым прилетел в московский аэропорт Внуково-2 накануне, 6 октября. Кто станет новым послом в США, пока не известно.

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Анатолий Антонов

Антонову 69 лет, дипломат возглавил российскую дипмиссию в США в августе 2017 года. Reuters назвал его «ястребом, который все еще способен находить компромиссы». До этого в разные годы Антонов был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел.

Будучи главой представительства, Антонов неоднократно рассказывал, что он и дипломаты России в Америке получают в свой адрес угрозы физической расправы.

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Мария Захарова Анатолий Антонов США посол ротация кадров указ
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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