Захарова заявила, что указ по Антонову ожидается в ближайшее время

Анатолий Антонов (Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС)

Указ президента по Анатолию Антонову, который вернулся в Россию после семи лет работы послом в США, ожидается в ближайшее время, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счет — прерогатива администрации президента», — сказала она.

Спецборт с Антоновым прилетел в московский аэропорт Внуково-2 накануне, 6 октября. Кто станет новым послом в США, пока не известно.

Антонову 69 лет, дипломат возглавил российскую дипмиссию в США в августе 2017 года. Reuters назвал его «ястребом, который все еще способен находить компромиссы». До этого в разные годы Антонов был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел.

Будучи главой представительства, Антонов неоднократно рассказывал, что он и дипломаты России в Америке получают в свой адрес угрозы физической расправы.