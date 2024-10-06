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Военная операция на Украине ,  
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В Генуе появились листовки с поздравлением Путина с днем рождения

В Генуе в Италии появились листовки с поздравлением Путина с днем рождения
Сюжет
Военная операция на Украине
Генуя
Генуя (Фото: Robert Harding Video / Shutterstock)

В Генуе на севере Италии появились листовки с портретами Владимира Путина и надписями на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент», сообщает ТАСС. Главе государства 7 октября исполнится 72 года.

Как пишет агентство, акцию устроили основатель телеграм-канала «Донбасс Италия» Винченцо Лоруссо и общественно-политическая ассоциация Contronarrazione. На канал Donbass Italia подписаны около 47 тыс. человек, на канал Contronarrazione («Контрнарратив») — менее 3 тыс. человек. В обоих есть видео- и фотоотчеты с расклеенными по стенам и заборам листовками. «Организаторы акции решили выразить солидарность с Владимиром Путиным, подчеркнув его значимую роль в международной политике», — говорится в одном из постов.

Лоруссо сообщил ТАСС, что в городе разместили около сотни листовок и что он и его единомышленники готовят еще одну акцию.

Активисты выступают не только против военной помощи Запада Украине, но и Израилю, участвуют в российской акции «Бессмертный полк», указывает агентство.

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В канале Donbass Italia говорится, что Лоруссо делает «репортажи с фронта и интервью с солдатами» (например, среди военных, с которым он общался, был командир чеченского «Ахмата» Апти Алаудинов) и «мирными жителями, которые девять лет живут под бомбами». Он отметил, что его YouTube-канал заблокировали «западные цензоры», поэтому он публикует видео в «Дзене» и на Rutube.

Также он рассказал, что смог распространить в Италии российский фильм «Свидетель» с субтитрами. По сюжету картины бельгийский скрипач, «гражданин мира», в конце февраля 2022-го оказывается в Киеве и становится свидетелем событий специальной военной операции, «бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций».

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