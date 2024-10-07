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Общество ,  
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Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравление он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Я искренне поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения! От всей души желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе!» — написал Кадыров.

Он добавил, что жители Чечни благодарны Путину «за помощь в достижении мира и стабильности» в регионе. Президент поддержал отца чеченского лидера, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, этого чеченцы не забудут, заявил Кадыров.

Глава республики также подчеркнул, что Путин возглавил страну «в условиях глобальных вызовов и внутренней нестабильности», но «сумел сплотить общество вокруг идеи национального возрождения».

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Накануне журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем телеграм-канале написал, что 7 октября, в день рождения, у Путина будет рабочий день. В первой половине дня — закрытые встречи, вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите Содружества.

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Рамзан Кадыров Владимир Путин день рождения
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