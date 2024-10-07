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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В ЦАХАЛ назвали число ракет, выпущенных по Израилю с начала войны с ХАМАС

За год войны с ХАМАС по Израилю было выпущено 26 тыс. ракет
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Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

За год, прошедший с начала военных действий с боевиками движения ХАМАС, по Израилю со всех направлений было выпущено более 26 тыс. ракет, сообщает Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

Всего за время вооруженного конфликта погибли 728 израильских военных, отметили в ЦАХАЛ. Там подчеркнули, что в секторе Газа за это время уничтожили 17 тыс. боевиков, как минимум 800 — в Ливане, где сейчас ЦАХАЛ проводит военную операцию.

Военные убили восемь командиров бригад ХАМАС и лиц аналогичного ранга, а также более 30 командиров батальонов. Погибли более 165 командиров рот ХАМАС и боевиков аналогичного ранга.

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Всего с начала военных действий ЦАХАЛ поразила в секторе Газа примерно 40,3 тыс. военных целей. Кроме того, военные обнаружили там около 4,7 тыс. туннелей.

Ровно год назад, 7 октября 2023 года, боевики движения ХАМАС напали на Израиль. Они нанесли по территории страны массированные ракетные удары, атаковали приграничные населенные пункты, взяли в заложники местных жителей и солдат.

В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал, что за это ХАМАС «заплатит беспрецедентную цену».

Накануне, 6 октября, ЦАХАЛ начала на севере сектора Газа новую контртеррористическую операцию. Боевиков ХАМАС израильские военные обнаружили в районе Джабалии. В свою очередь, военное крыло ХАМАС сообщило о наступлении израильской армии и ожесточенных боях на севере сектора Газа.

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