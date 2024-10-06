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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ начала новую операцию на севере сектора Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль начал новую наземную операцию в районе Джабалии в секторе Газа, ХАМАС сообщает об ожесточенных боевых действиях. Бои ведутся параллельно с операцией на юге Ливана
Фото: Israel Defense Forces
Фото: Israel Defense Forces

Армия Израиля обнаружила боевиков движения ХАМАС в районе Джабалии на севере сектора Газа и начала проведение контртеррористической операции, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«После предварительной разведки ЦАХАЛ, текущей оценки ситуации и действий ЦАХАЛ на местах, которые указывали на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии <...>, а также сил ХАМАС <...> в этом районе, 162-я дивизия начала операцию», — говорится в сообщении.

Военное крыло ХАМАС также сообщило о наступлении израильской армии и ожесточенных боевых действиях на севере сектора Газа.

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Ранее, 23 сентября, израильская армия также объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы» в Ливане. Ее целью она назвала ликвидацию инфраструктуры движения. При авиаударе Израиля по югу Бейрута 27 сентября погиб лидер группировки Хасан Насралла.

Через несколько дней после этого, в ночь на 1 октября, Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана. ЦАХАЛ заявила тогда, что операция носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер и осуществляется на основе точных разведданных об объектах и инфраструктуре «Хезболлы».

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Полина Харчевникова
ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа контртеррористическая операция
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