ЦАХАЛ начала новую операцию на севере сектора Газа

Израиль начал новую наземную операцию в районе Джабалии в секторе Газа, ХАМАС сообщает об ожесточенных боевых действиях. Бои ведутся параллельно с операцией на юге Ливана

Фото: Israel Defense Forces

Армия Израиля обнаружила боевиков движения ХАМАС в районе Джабалии на севере сектора Газа и начала проведение контртеррористической операции, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«После предварительной разведки ЦАХАЛ, текущей оценки ситуации и действий ЦАХАЛ на местах, которые указывали на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии <...>, а также сил ХАМАС <...> в этом районе, 162-я дивизия начала операцию», — говорится в сообщении.

Военное крыло ХАМАС также сообщило о наступлении израильской армии и ожесточенных боевых действиях на севере сектора Газа.

Ранее, 23 сентября, израильская армия также объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы» в Ливане. Ее целью она назвала ликвидацию инфраструктуры движения. При авиаударе Израиля по югу Бейрута 27 сентября погиб лидер группировки Хасан Насралла.

Через несколько дней после этого, в ночь на 1 октября, Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана. ЦАХАЛ заявила тогда, что операция носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер и осуществляется на основе точных разведданных об объектах и инфраструктуре «Хезболлы».