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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль взорвал в центре сектора Газа километровый туннель ХАМАС. Видео

ЦАХАЛ взорвала в центре сектора Газа километровый туннель ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Израиль взорвал в центре сектора Газа километровый туннель ХАМАС. Видео
Video

Военные силы Израиля взорвали в жилом районе Газы туннель, которым пользовались члены группировки ХАМАС, сообщили в Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

«Внутри туннеля были обнаружены несколько помещений и оборудование, которые террористы ХАМАС использовали для длительного пребывания», — рассказали в ЦАХАЛ.

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Фото:Ahmad Hasaballah / Getty Images

Там уточнили, что туннель протяженностью около километра пролегал в центре сектора Газа вблизи гражданских объектов.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на Израиль. С территории сектора Газа они нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

В сентябре Израиль нанес по сектору Газа удар, в результате которого были убиты замглавы внутренней безопасности ХАМАС Мохаммед Мурси и члены его семьи. В августе ЦАХАЛ заявила об уничтожении двух высокопоставленных членов ХАМАС при ударе по городу Дженин, расположенному на западном берегу реки Иордан.

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