Дипломат заявила об отказах форума ОБСЕ приглашать российских докладчиков
Россия с зимы текущего года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять отказов на приглашение своих высокопоставленных докладчиков для изложения позиции Москвы в рамках площадки. Об этом «РИА Новости» заявила и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на Форуме», — сказала дипломат.
В частности, по этой причине российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре, добавила Жданова. «Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации», — заявила дипломат.
Материал дополняется
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Рейтинг лучших акций за III квартал
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»
Цена на нефть показала рекордный рост
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов