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Дипломат заявила об отказах форума ОБСЕ приглашать российских докладчиков

Дипломат Жданова: форум ОБСЕ пять раз отказался приглашать докладчиков из России

Россия с зимы текущего года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять отказов на приглашение своих высокопоставленных докладчиков для изложения позиции Москвы в рамках площадки. Об этом «РИА Новости» заявила и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на Форуме», — сказала дипломат.

В частности, по этой причине российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре, добавила Жданова. «Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации», — заявила дипломат.

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