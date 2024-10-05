МИД пообещал ответ на ядерные испытания США фразой «за нами не заржавеет»

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Если США начнут возобновлять ядерные испытания, за Россией «не заржавеет» и она ответит тем же, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

«За нами «не заржавеет». Россия сразу же ответит зеркально», — сказал Рябков.

14 мая США провели испытание в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада. В американском Минэнерго заявили, что эксперимент прошел «в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств».

В 2023 году президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию призвал Минобороны и «Росатом» быть готовыми к проведению ядерных испытаний –– на случай, если такие решат провести США. В сентябре 2024 года начальник Центрального полигона на архипелаге Новая Земля Архангельской области Андрей Синицын заявил, что полигон и персонал готовы к возобновлению проведения ядерных испытаний в случае необходимости.