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Политика ,  
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В СВР заявили об услышанном Западом предупреждении по ядерной политике

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

В большинстве стран Запада услышали предупреждение Москвы по ядерному сдерживанию, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, «жесткое и четкое предупреждение» в адрес европейских политиков прозвучало на совещании с участием президента России Владимира Путина. Участники встречи обсуждали политику Москвы в сфере применения ядерного оружия.

Нарышкин напомнил одно из положений, прозвучавших на совещании: агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет расцениваться как совместное нападение на Россию.

На Западе услышали предупреждение Москвы, уверен глава СВР. Однако, по его словам, некоторые «безответственные политики» пытаются демонстрировать нежелание соблюдать обозначенные Россией красные линии.

Нарышкин выразил надежду, что предупреждение Москвы «дойдет до сознания большинства политических элит западного мира».

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Марк Рютте

В конце сентября Путин заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. В частности, Москва расширит категорию государств и военных союзов, в отношении которых будут проводить ядерное сдерживание. В обновленном документе агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, будет рассматриваться как их совместное нападение.

В Кремле заявили, что изменения являются определенным сигналом западным странам, который предупреждает о последствиях в случае участия этих государств в нападении на Россию. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг посчитал анонсированные изменения «попыткой запугивания» как Украины, так и альянса. Новый глава организации Марк Рютте заявил, что НАТО не наблюдает угрозы немедленного применения ядерного оружия со стороны России.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Сергей Нарышкин

директор СВР России
27 октября 1954 года
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