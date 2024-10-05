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Политика ,  
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Замминистра обороны Польши заявил о «дырявом заборе» на восточной границе

Нынешние польские власти застали границу страны на востоке незащищенной, из-за чего возникла необходимость в программе «Восточной щит», заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарь Томчик на пресс-конференции.

«Мы нашли дырявый забор, который должен был стать преградой против того, что могло угрожать нам с востока, но он оказался дырявым, как решето», — сказал он.

На востоке Польша граничит с Литвой, Украиной и Белоруссией. На севере страны проходит граница с Россией (Калининградской областью).

«Восточный щит» — программа польского правительства по укреплению восточной и северной границ страны. Она включает строительство новых укреплений и заборов, а также изменение формы рельефа и выращивание специальных лесных насаждений.

Как уточнил Томчик, элементы «Щита» начнут строить уже в этом году. По его словам, к проекту польских властей также присоединились Литва, Латвия и Эстония. Завершить его планируют в 2028 году. Стоимость строительства укреплений оценивают в более чем €2,3 млрд.

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Александр Лукашенко (справа)

Весной польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш также говорил о том, что власти планируют усилить присутствие армии в восточных регионах.

Bloomberg в мае писал, что решение польских властей по укреплению границы связано с очередной волной нелегальных мигрантов, пересекающих границу со стороны Белоруссии. Агентство отмечало, что, несмотря на строительство 5,5-метрового забора в 2022 году, этот поток так и не удалось полностью остановить.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в страны Евросоюза. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.

В августе Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Белоруссией под названием «Безопасное Подлясье» в связи с «нападениями и диверсиями». Параллельно с этим была запущена еще одна операция — «Восточная заря». Ее целью поставили усиление ПВО из-за риска нарушения польского воздушного пространства в связи с военной операцией на Украине.

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